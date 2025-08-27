尼崎市が運営する「みんなの尼崎大学」のオープンキャンパスVol.48として、地域対抗イベント「ちいきいと ダート競馬篇」が9月19日（金）に、園田競馬場で開かれる。ナイター競馬でにぎわう場所を舞台に、猪名川流域の尼崎・伊丹・川西の3市を代表する出場者が、写真とトークで“ジモト愛”を競い合う。「ちいきいと」は、地域と地域が互いのプライドをかけて挑む写真大喜利バトル。これまで尼崎城や塚口サンサン劇場、ボートレ