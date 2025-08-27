愛知県江南市で7月、男子中学生が列車にはねられて死亡しました。江南市が、背景にいじめがなかったかを調査する方針であることが分かりました。 江南市の男子中学生(当時14歳)は7月26日、市内の踏切で列車にはねられて死亡しました。 江南市によりますと、男子中学生の遺書や学校への聞き取りなどから、男子中学生がいじめを受けていた可能性があるとして、調査をするために専門委員会の設置を決めたということです。