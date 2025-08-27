２５日、天津市内を流れる海河付近の夜景。（ドローンから、天津＝新華社配信／杜鵬輝）【新華社天津8月27日】中国天津市で8月31日と9月1日、2025年上海協力機構（SCO）サミットが開かれる。中国の主催は5回目で、2001年の創設以来最大規模となる。20カ国以上の指導者、10国際機関の責任者が関連イベントに出席する。SCOは2001年6月、中国、ロシア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタンの6カ国が上海で設