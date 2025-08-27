福岡県宗像市の小学校では27日、エアコンが設置された体育館で2学期の始業式が行われました。 宗像市の河東小学校では、全校児童およそ700人が体育館に集まり2学期の始業式が行われました。河東小学校の体育館には16台のエアコンが設置され、子どもたちは23℃に設定された過ごしやすい環境で先生の話を聞いていました。宗像市では、ことし3月末までに市立の小中学校など21校すべての体育館に空調設備を整備しました。熱中症の危