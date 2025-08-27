東根市の小学生が26日、地区の伝統産業として受け継がれてきた「関山炭」の窯出し作業などを体験しました。作業を行ったのは、東根市立高崎小学校の3・4年生合わせて14人です。高崎小学校では、地域の産業や文化を学んでもらおうと「関山炭」の生産者の協力を得ながら2003年以降、炭づくりの体験活動を毎年行っています。ことしは、地域の森林を守ることをテーマに加え、「関山炭」の生産から販売までの一連の流れを体験して