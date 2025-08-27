Äü¤á¤º¤Ë¤º¤Ã¤È°ìÅÓ¤Ë¤¤¤ª¤¦¤òÁÛ¤¤Â³¤±¤ë¹â1½÷»Ò¡¦¤¹¤ß¤ì¡£3ÆüÌÜ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤ª¤¦¤òÍ¶¤¤¡¢ÆìÄ·¤Ó¤ä¼ê²¡¤·ÁêËÐ¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÅÓÃæ¤Ç¤¹¤ß¤ì¤Î³Û¤ËÆì¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤¤¤ª¤¦¤¬¤¹¤ß¤ì¤ÎÆ¬¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¼ê²¡¤·ÁêËÐ¤Ç¤è¤í¤±¤¿¤¹¤ß¤ì¤ò¤¤¤ª¤¦¤¬Î¾¼ê¤Ç»Ù¤¨¤¿¤ê¤È¶»¥­¥å¥ó¥·¡¼¥ó¤¬Ï¢Â³¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡ª¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¿§Çò¹â1½÷»Ò¡¦¤¹¤ß¤ìËè½µ·îÍËÆü¤è¤ë9»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎABEMA¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù(ÄÌ¾Î¡Øº£Æü¹¥¤­