NHK連続テレビ小説『あんぱん』第108話では、『愛する歌』として1冊にまとめられた嵩（北村匠海）の詩集が発売された。そのなかの詩が蘭子（河合優実）とメイコ（原菜乃華）のことを支える展開となっていく。 参考：今田美桜と振り返る『あんぱん』のぶの軌跡北村匠海は「さらっと救ってくれる人」 嵩のはじめてのサイン会の会場は、百貨店の下着売り場。嵩の詩は女性に届くはずという八木（妻夫木聡）の戦略だった。実は