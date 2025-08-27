【モデルプレス＝2025/08/27】シリーズ累計発行部数30万部を突破した沖田有帆氏による人気BL漫画「PUNKS△TRIANGLE」を、原因は自分にある。の長野凌大と、俳優の藤林泰也のW主演で実写ドラマ化。10月9日よりフジテレビ（初回25時40分〜／以降毎週木曜25時15分〜※関東ローカル）、FODにて放送・独占先行配信される。【写真】長野凌大＆藤林泰也、BL作品で密着◆長野凌大＆藤林泰也W主演「PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアング