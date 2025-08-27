ダイソーで、またまた気になる文具をゲットしてきました！くまちゃんデザインの可愛いマグネット4個セット。くすみカラーや焼きたてクッキーのような色合いもツボで、メモなどを可愛く留められます。ネオジム磁石だから、紙を5枚しっかりまとめられるほど強力！可愛い顔して実用性抜群って…ずるいよダイソーさん♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アニマルマグネット（ゆるくま、4個）、アニマルマグネット（おすわ