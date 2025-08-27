【モデルプレス＝2025/08/27】女優の中村ゆりかが26日、自身のInstagramを更新。ピンクボブで雰囲気一変した姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】中村ゆりか、雰囲気一変のヘアスタイル◆中村ゆりか、ピンクボブで雰囲気一変中村は「ドラマ『FOGDOG』みれたかな？」と読売テレビ「FOGDOG」（毎週月曜深夜1時29分〜）の視聴を呼びかけ。ピンクボブの新しいヘアスタイルでの撮影風景を公開した。この投稿に、ファンからは「新鮮」