【カラバオカップ】ノリッジ 0−3 サウサンプトンFC（日本時間8月27日／キャロウ・ロード）【映像】左足で超絶ミドルを叩き込んだ瞬間サウサンプトンのMF松木玖生が、イングランドで移籍後初ゴールを挙げた。衝撃のスーパーミドルに国内外のファンたちが歓喜している。サウサンプトンは現地時間8月26日、カラバオカップ2回戦でノリッジと対戦。チャンピオンシップのライバルとの一戦で、3ー0の勝利を飾ったサウサンプト