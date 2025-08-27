本日8月27日（水）の『かまいガチ』は、好評企画「でな、話はここからやねん」が放送される。【映像】かまいたち山内、番組Pと一触即発!? 怒りのクレーム「文句あるんだったらいつでも来いや！」トークの腕におぼえありの出演者たちが、ただ怖い話を披露するのではなく、“楽しげなおもしろトーク”から急転直下で“鳥肌モノの怖い話”に転換させる新感覚トークを展開していく。8回目となる今回、選りすぐりの“オモコワ話”を披露