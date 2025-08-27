【モデルプレス＝2025/08/27】元日向坂46の影山優佳が26日、自身のInstagramを更新。韓国旅行での肩出しコーディネートを公開し、反響が寄せられている。【写真】影山優佳、肩出しコーデで上目遣い◆影山優佳、韓国旅行でのファッションコーディネート披露影山は「＃trip＃vacation＃ootd＃오오티디＃참이슬」のハッシュタグを添え、グレーの肩出しトップスに黒いキャップを合わせたカ