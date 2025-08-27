「フィリピンでの事業が儲かる」とうたい出資者から金をだましとった疑いで男女3人が再逮捕された。再逮捕されたのはフィリピンの会社「S DIVISION HOLDINGS INC．」の実質的経営者、須見 一容疑者ら3人。出資金は高級時計購入など私的流用か須見容疑者らは「フィリピンの事業で多額の利益を上げている」「年利15％の利息が支払われる」と社債の購入を持ちかけ、男性4人から7300万円をだましとった疑いが持たれている。これまでに