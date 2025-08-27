県内の一番茶の「荒茶」生産量が初めて2位になったことを受け鈴木知事は「構造的な改革が必要」と首位奪還にむけ意欲を示しました。ことしの県内で収穫された一番茶の「荒茶」生産量は、去年より2割少ない8120トンとなり統計開始以来初めて全国一位の座を鹿児島県に明け渡しました。鈴木知事は26日の定例会見で鹿児島県は、機械化が進み生産効率が高く輸出への対応も早かった一方で県内は茶農家の高齢化など構造的な問題を抱えてい