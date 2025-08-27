山形県内は27日夜遅くにかけて雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みで、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水への注意・警戒が必要です。27日の山形県内は大気の非常に不安定な状態が続き、27日夜遅くにかけて雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。山形地方気象台によりますと、28日午前6時までの24時間に予想される降水量は多い所で、庄内・最上が100ミリ、村山・置賜が80ミリと