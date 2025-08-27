【モデルプレス＝2025/08/27】俳優の高橋文哉が8月26日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）に出演。ゲスト出演した俳優・北村匠海が高橋の印象を語った。【写真】高橋文哉＆北村匠海「あんぱん」和やかな共演シーン◆北村匠海、高橋文哉の第一印象「輝いてた」現在放送中の、女優の今田美桜が主役の柳井のぶを演じる連続テレビ小説「あん