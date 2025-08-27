廃業したホテルからエアコンの室外機などを盗んだとして、男2人が逮捕されました。住所不定でベトナム国籍のブイ・テ・ミン・タン容疑者(24)とグェン・スアン・クアン容疑者(22)は先月18日、滋賀県守山市にある廃業したホテルから、エアコンの室外機4台など3万円相当を盗んだ疑いが持たれています。2人は当日、滋賀県内の名神高速道路で岐阜県警にスピード違反の取り締まりを受けて無免許運転などの疑いで逮捕され、車