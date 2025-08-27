ナチュラルなデザインのディスプレイスタンドが欲しい！そんな方におすすめなのがダイソーの『木製ディスプレイスタンド（一段）』。なんと110円（税込）で木製のスタンドが買えちゃうんです。組み立ては必要ですが工具いらずで簡単。シンプルなので自分でニスやペンキを塗るのもおすすめですよ♪早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：木製ディスプレイスタンド（一段）価格：￥110（税込）耐荷重量（約）：