岩手のブランド牛や三陸の海の幸などが楽しめる物産展が、名古屋で始まりました。三陸のあわびが丸々1個のった弁当に、コシの強さがやみつきになる盛岡冷麺。8月27日から名鉄百貨店で始まった物産展では、岩手県のグルメや工芸品などを扱う59の店が出展し、多くの客が訪れています。前沢牛の3つの部位を味わえる贅沢なステーキ弁当や、宮古市の海の幸8種類を詰め込んだ見た目も華やかな海鮮弁当も人気を集めていました