トキエアのチャーター便で和歌山県からのツアー客が県内を訪れています。トキエアが県外の空港を行き来するチャーター便を運航するのは初めてです。8月26日、新潟空港の到着ロビー。出迎えられたのは和歌山県・南紀白浜空港から搭乗したツアー客などです。トキエアが県外の空港とを結ぶチャーター便を運航するのは初めてで、22人のツアー客は2泊3日の日程で佐渡市な