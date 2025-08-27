「乃木坂46」の公式ライバルグループ「僕が見たかった青空」が27日、公式サイトを更新。メンバーの木下藍（16）が9月末をもって活動を休止することを発表した。公式サイトで「木下藍につきまして、本人から学業に専念したいと申し出があり協議しました結果、2025年9月末をもちまして『僕が見たかった青空』の活動を休止することになりました」と発表。「急な発表となりますが何卒ご理解の程、よろしくお願い致します」と記し