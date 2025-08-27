新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、シリーズ累計視聴数2.5億の爆発的人気を誇るオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新作『シャッフルアイランド Season6』の第7話を、8月21日（木）夜10時より無料放送しました。■『シャッフルアイランド Season6』とは？同番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピン