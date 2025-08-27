Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！◆Check!＜＜1話からまとめ読みはこちら＜＜前回のお話しはこちら＜前回までのおはなし＞「整形したい」と言い出した美月に、驚きを隠せない美代。しかも、美代と似ている鼻が嫌だと言われて……。美月に何と言うのが正解なのか悩みますよね。仕事も大変かもしれませんが、寄りそってあげることができたらいいのですが……。ゆき蔵