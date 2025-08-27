新米の収穫が本格化する中、新潟市西蒲区では早生品種の検査が8月27日から始まりました。新潟市西蒲区で検査が始まったのは早生の「ゆきん子舞」と酒米の「五百万石」など33トンです。すべての袋からサンプルが抜き取られ、色や形、バランスなどを規定に照らし合わせ、等級が決まります。猛暑の影響で高温障害が懸念されましたが、8月26日までに持ち込まれた主食用米についてはすべて1等米でした。〈JA新潟かがやき 経営管理委員会