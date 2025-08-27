「HAKUHODO Athlete Solution Inc.」を始動博報堂は26日、100％子会社である博報堂DYスポーツマーケティングが、国内外でのアスリートエージェント／マネジメント事業で豊富な実績を持つAmuse Sports Holdingsの株式を取得し、HAKUHODO Athlete Solution Inc.（博報堂アスリートソリューション）として始動。グローバルスポーツビジネス事業の展開を拡大することを発表した。今回は団野村氏がCEOを務める米国法人Amuse Sports