【お嬢様の捕まえ方】 8月27日 連載開始 【拡大画像へ】 Cygamesは8月27日、マンガ配信サービス「サイコミ」にて城島袋氏のマンガ「お嬢様の捕まえ方」の連載を開始した。 本作は、超名門私立高校に通う4人の問題児お嬢様をなんとか卒業させるべく、生徒会長で理事長の息子の堅物男子、阿波しきが奮闘するラブコメディ。 □サイコミ「お嬢様の捕まえ方」のページ 【あら