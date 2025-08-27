「BCNランキング」2025年8月11日〜17日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ドライブレコーダーZDR055（コムテック）2位ドライブレコーダーZDR043（コムテック）3位ドライブレコーダーHDR003（コムテック）4位ドライブレコーダーZDR018（コムテック）5位ドライブレコーダーZDR027（コムテック）6位ドライブレコーダー ブラックDRV-350-B（JVCケンウッド）7位