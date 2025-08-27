中・下越、佐渡では、２７日夜遅くにかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。新潟地方気象台によりますと寒冷前線が北陸地方を通過中で、県内では暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。２７日夕方まで雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある見込み。雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。◆雨の予想２７日に予想