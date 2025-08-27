米国サッカー連盟は26日、9月9日に同国内で日本代表の森保ジャパンと対戦する代表メンバー22人を発表した。残り1人の23人目は後日発表される。メンバーには、決勝でメキシコに敗れ2位となった今夏の北中米カリブ海選手権を疲労のために欠場して物議を醸していたACミランのFWクリスチャン・プリシック（26）が復帰。また、昨年4月20日に負った前十字靭帯断裂から回復したPSVのDFセルジーニョ・デスト（24）も約1年半ぶりの復帰