２７日前引けの日経平均株価は前営業日比１３５円５５銭高の４万２５２９円９５銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は９億３７４７万株、売買代金概算は１兆９９４５億円。値上がり銘柄数は６６３、対して値下がり銘柄数は８５５、変わらずは１０１銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は朝方は方向感の定まらない展開で、日経平均株価は上昇してスタートした後にすぐ値を消したが、その後は再び買いが厚くな