名古屋地検特捜部は27日、名古屋市瑞穂区の学校法人越原学園が太陽光発電設備の売買契約を結んだ際に、支払った代金の一部を自身に還流させるなどしたとして、背任の疑いで学園副理事長越原洋二郎容疑者（52）を逮捕した。