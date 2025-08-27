兵庫県丹波篠山市の県立篠山産業高校野球部の長沢宏行監督（７２）が７月に部員に暴力をふるったとして指導から外されていることが、市教育委員会などへの取材で分かった。長沢氏は神村学園（鹿児島）や創志学園（岡山）の監督として計７回甲子園出場に導いた。市教委は処分を検討する。市教委などによると、長沢氏は７月１０日午後、同校グラウンドで行われた１、２年生の紅白戦で、けがをしているのに出場しようとした２年生