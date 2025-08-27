STU48 瀬戸内を拠点に活動するアイドルグループSTU48。8月27日にリリースの12thシングル「傷つくことが青春だ」は、グループの新たな扉を開く意欲作だ。初の単独センターを任されたのは、２期生の高雄さやか。夢を追いかける中で傷つき、悩み、それでも前に進む彼女自身の姿が、メッセージ性の強い楽曲の世界観と深くシンクロしている。インタビューでは、久留島優果、曽川咲葵、高雄さやか、中村舞の４人が、新曲