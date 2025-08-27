20人の死者を出したパレスチナ自治区ガザ地区の病院の攻撃について、イスラエル軍は26日、イスラム組織ハマスが設置したカメラを狙ったものだったとする初期の調査結果を明らかにしました。イスラエル軍は25日、ガザ地区南部のナセル病院を攻撃し、ロイター通信などのジャーナリスト5人を含む少なくとも20人が死亡しました。国際的な非難が高まる中、イスラエル軍は26日、この攻撃について初期の調査報告を明らかにし、ハマスがイ