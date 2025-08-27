広島市内の60代女性が警察官をかたる男などから電話を受け、9000万円あまりの暗号資産をだまし取られたことがわかりました。警察によると先月、広島市西区に住む60代女性の自宅に厚生労働省の職員を名乗る男から「健康保険証が違法に使用されている」などと電話がありました。その後、石川県警や検察官をかたる男に電話が転送され、「容疑を晴らすために持っているお金を口座に入れて監査する必要がある」などと言われました。女性