自民党は臨時の総裁選を行うか議員の意向を確認する手続きについて27日午後、総裁選管理委員会を開き協議を行います。総裁選を求める議員の名前を公表するかが焦点です。「名前が公表されるなら賛成できない」という議員もいて公表の是非が臨時総裁選を求める議員が過半数に達するかどうかに大きな影響を与えそうです。自民党は27日午後、総裁選管理委員会の2回目の協議を行います。これまでの議論で総裁選を求める議員の意向を書