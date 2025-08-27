兵庫県神戸市のマンションで女性が殺害された事件。事件の3日前から容疑者とみられる男が女性の勤務先の周辺をうろついていた疑いのあることが分かりました。記者「兵庫県警の捜査員が、谷本容疑者が住んでいた会社の寮の一室の家宅捜索に入ります」けさ早く、兵庫県警は東京都新宿区の会社員・谷本将志容疑者（35）が住んでいた勤務先の社員寮の家宅捜索に入りました。谷本容疑者は今月20日、神戸市のマンションで女性（24）の胸