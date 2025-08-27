長島町で25日住宅1棟を全焼し焼け跡から2人の遺体が見つかった火事で、遺体の1人はこの家に住む26歳の妻であることがわかりました。この火事は、25日長島町蔵之元の会社員、上瑞伎さん（27）の住宅1棟が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかったものです。警察は2人の遺体の身元の確認を進めていましたが、DNA型鑑定などの結果から1人は妻の文香さん26歳であることがわかりました。上さんは妻の文香さんと未就学児の子ども3