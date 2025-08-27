ＪＡ全農山形がコメを出荷する農家に事前に支払う「概算金」について、去年を大幅に上回る過去最高額とすることがわかりました。 【写真を見る】競争激化…コメ農家にJAが事前に支払う「概算金」が過去最高額つや姫、はえぬき、雪若丸ともに＋1万1500円米どころの動きは新米価格に大きく影響か（山形） つや姫では一等米６０キロ当たり３万１０００円になるということです。 概算金は、ＪＡがコメを出荷する農家に事前に支