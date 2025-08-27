乃木坂46の井上和が自身のInstagramを更新し、石垣島旅行でのプライベートショットを投稿した。 【写真】石垣島の美しい空を海の風景に溶け込む爽やかな白いノースリーブワンピ姿の井上和（乃木坂46） ■井上和、石垣島の美しい自然の中での爽やかな白ワンピ姿を公開 本投稿は、「石垣島」と綴り、真っ白なノースリーブのワンピース姿のショットを披露。青い海と空、緑豊かな石垣島の自然