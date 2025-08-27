ゴンチャから、旬の巨峰の魅力を多彩なラインナップで堪能できる新作「あふれる巨峰」が期間限定で登場！ミルクティー・ティーエード・ジェラッティー・スパークリングティーの4種類の贅沢なデザートティーから選べます☆ ゴンチャ「あふれる巨峰」シリーズ  発売日：2025年9月4日(木)先行販売：2025年8月28日(木)〜 ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店モバイルオーダー先行販売：2025年9月1日(月)〜 商品取り扱い