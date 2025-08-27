日経225先物は11時30分時点、前日比220円高の4万2520円（+0.52％）前後で推移。寄り付きは4万2510円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万2505円）にサヤ寄せする形から、買い先行で始まった。直後につけた4万2530円を高値に軟化し、中盤にかけて4万2260円まで売られる場面もみられた。ただし、売り一巡後はショートカバーが入りプラス圏を回復。終盤にかけて朝方につけた高値を突破し、4万2540円まで上げ幅を広げた。