公共工事の発注の見返りに金銭を受け取ったなどとして逮捕・起訴された海田町の職員の男が懲戒免職となりました。懲戒免職となったのは、海田町建設課の職員の男です。起訴状によると男は、おととしから去年にかけて町が発注する随意契約について、町内の建設会社が受注できるよう便宜を図り、合わせて12万円相当の接待と現金8万円を受けとった疑いです。海田町は、男が提出した顚末書や面談で起訴内容を認める意向を確認し