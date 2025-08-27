27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比110円高の4万2510円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万2529.95円に対しては19.95円安。出来高は1万7915枚となっている。 TOPIX先物期近は3068ポイントと前日比8ポイント安、現物終値比0.5ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42510