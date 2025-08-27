名古屋芸術大学の学生など若手アーティストの作品を集めた展覧会が、名古屋の松坂屋で始まりました。 【写真を見る】名古屋芸術大学の学生など若手アーティストの作品も 絵画や工芸など約200点を展示 松坂屋名古屋店 松坂屋名古屋店で始まった、この展覧会は名古屋芸術大学の学生を中心に若手アーティストの進化と地域活性化を目指すもので、ことしで3回目です。 今回からは卒業生や高校生も参加しています。