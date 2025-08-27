きょうも厳しい暑さと急な激しい雨に注意が必要です。 【写真を見る】愛知･三重に熱中症警戒アラート 最高気温は名古屋･岐阜で35℃予想 愛知･岐阜･三重の天気予報（8/27 昼） 正午前の名古屋市内です。晴れ間はありますが、雲が多く出ています。愛知県と三重県には熱中症警戒アラートが発表されています。屋内、屋外を問わずこまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。 きょうは午後も日差