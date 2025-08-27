タレント伊集院光（57）が26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜午後8時）に出演。調味料を勧めてくる人間が苦手なことを明かした。序盤から共演者がそれぞれおすすめの調味料を紹介した流れで伊集院は「言いにくいんですよ、この盛り上がりの後」と切り出し、「ギョーザとかそうなんですけど、『酢コショウやってみなよ！』って言う人いるじゃないですか、『酢コショウだまされたと思ってやって』ってい言う人い