セルティックはUEFAチャンピオンズリーグ・プレイオフでカザフスタンのカイラト・アルマトイと対戦。スコアレスの末のPK戦となり、驚きの敗退を喫した。日本代表FW前田大然もPKを失敗した。スコットランド王者の予想外の敗退に、国内ではさっそく批判の声があがっているようだ。『Daily Record』によれば、それはブレンダン・ロジャーズ監督や選手だけでなくクラブ上層部に向けられているという。同紙は「ブレンダン・ロジャーズ監