神戸市のマンションで住人女性が刺殺された事件で谷本将志容疑者とみられる男が事件3日前、別の女性の後をつけ、マンションのオートロックをすり抜けていたことが27日分かった。気付いた女性が奥のスペースに逃れ警察に相談していた。